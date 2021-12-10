Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество / Знай наших!

Наш ниндзя

Уроженец псковской глубинки принял участие в телешоу, чтобы купить матери новый дом

Текст:
Анна Любимова
10 декабря 2021 года, 15:54
Фото: Фото газеты «Плюсский край»
0

Уроженец Плюссы Семён Кокотлив вышел в финал проекта «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Призовые 5 миллионов рублей в случае выигрыша он намерен потратить на новый дом для матери взамен сгоревшего. Журналист газеты «Плюсский край» Анна Любимова специально для «Псковской правды» поговорила с родными, учителями и друзьями парня.

В маленьком посёлке слухи распространяются со скоростью света, а если случается что-то из ряда вон, то тут уж и вовсе! Таким событием, всколыхнувшим умы жителей Плюссы стало выступление Семёна Кокотлива в проекте «Русский ниндзя» на СТС, ведь не часто случается их землякам мелькать с экранов ТВ.

Наш ниндзя

Фото газеты «Плюсский край»
А после того, как газета «Плюсский край» опубликовала новость об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте», редакция получила множество откликов. Кто-то вспомнил, что учился с Семёном в одном классе, другие просто знакомы с ним, остальные радовались успеху плюсского парня.

«А вот я не удивлён, - поделился с газетой школьный учитель физкультуры Семёна Александр Назаров. - Ещё в школьные времена он не пропускал ни одного соревнования, занимался всеми доступными у нас в школе видами спорта. Мы столько турниров с ним объездили, что и посчитать сейчас трудно.

Наш ниндзя

Фото газеты «Плюсский край»
После школы Семён поступил в военное училище в Санкт Петербурге, где продолжил увлечённо заниматься спортом. Но карьере военного предпочёл карьеру спортсмена, и вот уже несколько лет профессионально занимается кросс-фитом, основал свой спортивный клуб.

«Когда начался первый сезон шоу «Русский ниндзя», мы спрашивали у Семёна: почему он не отправляет заявку, но он отвечал, что пока не готов», - рассказала одна из его знакомых Мария Алексеева.

К сожалению, мотивом для участия Семёна в третьем сезоне проекта стало страшное событие: в июне в трёхквартирном доме, где живёт его мама и сестра с тремя детьми, произошёл пожар. Квартира выгорела практически полностью, родные Семёна остались без жилья. Обращения в различные инстанции особой помощи не принесли, и семье теперь приходится восстанавливать жильё своими силами на свои средства. И, по словам Семёна Кокотлива, в случае выигрыша призовые 5 миллионов рублей будут потрачены на дом для мамы.

Наш ниндзя

Фото газеты «Плюсский край»
«Когда сын позвонил и сказал, что едет в Сочи участвовать в «Русском ниндзя», я, конечно, поначалу немного разволновалась, - поделилась эмоциями мама Семёна Людмила Хижняк. - Но потом решила, что обязательно должна поехать и поддержать его в такой ответственный момент».

Рассказывая о соревнованиях, Людмила отметила, что особенно ей запомнилась и понравилась атмосфера на съёмочной площадке. Все 10 дней, которые мама с сыном провели в Сочи, прошли насыщенно. Съёмки проходили в вечернее время, а днём они успевали насладиться городом, морем и даже съездили на экскурсию в Абхазию.

«Стоя на съёмочной площадке, я ужасно переживала за сына, но я верила, что у него всё получится! В любом случае я очень им горжусь», - отметила Людмила Хижняк.

Когда состоится финал проекта - пока неизвестно, но большинство жителей Плюссы, да и многие псковичи, мы уверены, соберутся в этот день перед телевизором и будут болеть за своего земляка. Ну а для жителей Плюссы при любом раскладе он уже победитель - «Плюсский ниндзя»!

Telegram канал @pravdapskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
«Слава Богу! Слава Герою!»

Общество
10 декабря 16:55

«Слава Богу! Слава Герою!»

В соцсетях восхищаются сумевшим посадить под Псковом самолет с отказавшим двигателем пилотом

Атака справа

Общество / Здоровье
9 декабря 10:34

Атака справа
Четыре угла: перезагрузка?

Общество
8 декабря 10:04

Четыре угла: перезагрузка?

Состоялся конкурс на лучшую архитектурную концепцию застройки участка

  • Завод «Титан-Полимер» наградил лучших волонтёров ПсковГУ
  • Циклон принесет в Псковскую область ледяной дождь и гололед
  • В частном доме Пскова ликвидировали сильный пожар
  • СК «РСХБ-Страхование» проанализировала обращения аграриев к экспертам
  • Народный артист предложил проводить студенческие оперные фестивали в Пскове
  • Елку за 6 рублей могут купить псковичи к Новому году
  • Почетной грамотой Президента России награждены четыре педагога Псковской области
  • 11 декабря в Пскове откроются две лыжные трассы и три катка
  • До 12 декабря в Псковской области прогнозируется ледяной дождь
  • Более 90 беременных псковичек заболели коронавирусом с начала года
  • Старинную саблю XIX века пытались незаконно вывезти из Псковской области
  • Почти 180 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки
  • Стартовало голосование конкурса «Лучший медработник Псковской области - 2021»
  • На 40% снизилось количество пострадавших в ДТП в Псковской области за год
  • Псковский врач: Женщины легче переносят коронавирус
  • Небольшой снег и до 6 градусов мороза ожидаются в Псковской области 10 декабря
  • Михаил Ведерников: До конца года муниципалитетам Псковской области необходимо выполнить план по вакцинации

    • 9 декабря

  • Музыканты из проекта Discovery Sessions сыграют dj-сет у Псковского кремля
  • Герман Петрушко представил инвестиционный проект на форуме в Казани
  • Лётчик спас военно-транспортный самолет с экипажем на борту в Псковской области
  • Студент ПсковГУ рассказал, как принимал роды в cкорой помощи
  • Похищенного ребенка ищут в Псковской области
  • Шлосберг затруднился сказать, кто получит мандат Пермякова в Псковской гордуме
  • 45% студентов ПсковГУ привились от ковида
  • Псковский студент-медик принял роды в машине скорой помощи
  • Сортировочные площадки для больных с симптомами коронавируса предлагается открыть в Псковской области
  • Ведерников поручил проверить псковские организации с большим количеством медотводов от вакцинации
  • 73 школьных класса закрыли на карантин по ОРВИ в Псковской области
  • В Пскове восстанавливают пешеходный переход на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Свердлова
  • Губернатор предложил стимулировать псковских медиков за вакцинацию беременных

    • Новости

    Диалектика АПК

    Экономика / Сельское хозяйство
    Максим Андреев 9 декабря 10:15

    Диалектика АПК

    Что псковские аграрии ждут от наступающего 2022 года?

    Жизнь без короны

    Общество / Здоровье
    7 декабря 17:58

    Жизнь без короны

    Как победить коварную инфекцию

    Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

    Общество / Здоровье
    2 декабря 12:19

    Александр Нестерук: Локдаун - это крайняя мера

    Глава псковского Роспотребнадзора — о новом штамме коронавируса, вакцинации и ограничениях