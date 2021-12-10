Наш ниндзя

Уроженец Плюссы Семён Кокотлив вышел в финал проекта «Русский ниндзя» на телеканале СТС. Призовые 5 миллионов рублей в случае выигрыша он намерен потратить на новый дом для матери взамен сгоревшего. Журналист газеты «Плюсский край» Анна Любимова специально для «Псковской правды» поговорила с родными, учителями и друзьями парня. В маленьком посёлке слухи распространяются со скоростью света, а если случается что-то из ряда вон, то тут уж и вовсе! Таким событием, всколыхнувшим умы жителей Плюссы стало выступление Семёна Кокотлива в проекте «Русский ниндзя» на СТС, ведь не часто случается их землякам мелькать с экранов ТВ.

А после того, как газета «Плюсский край» опубликовала новость об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте», редакция получила множество откликов. Кто-то вспомнил, что учился с Семёном в одном классе, другие просто знакомы с ним, остальные радовались успеху плюсского парня. «А вот я не удивлён, - поделился с газетой школьный учитель физкультуры Семёна Александр Назаров. - Ещё в школьные времена он не пропускал ни одного соревнования, занимался всеми доступными у нас в школе видами спорта. Мы столько турниров с ним объездили, что и посчитать сейчас трудно.

После школы Семён поступил в военное училище в Санкт Петербурге, где продолжил увлечённо заниматься спортом. Но карьере военного предпочёл карьеру спортсмена, и вот уже несколько лет профессионально занимается кросс-фитом, основал свой спортивный клуб. «Когда начался первый сезон шоу «Русский ниндзя», мы спрашивали у Семёна: почему он не отправляет заявку, но он отвечал, что пока не готов», - рассказала одна из его знакомых Мария Алексеева. К сожалению, мотивом для участия Семёна в третьем сезоне проекта стало страшное событие: в июне в трёхквартирном доме, где живёт его мама и сестра с тремя детьми, произошёл пожар. Квартира выгорела практически полностью, родные Семёна остались без жилья. Обращения в различные инстанции особой помощи не принесли, и семье теперь приходится восстанавливать жильё своими силами на свои средства. И, по словам Семёна Кокотлива, в случае выигрыша призовые 5 миллионов рублей будут потрачены на дом для мамы.