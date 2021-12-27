Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников

Пскович, директор детского центра ДНТЦ «Юный Техник» Алексей Гиацинтов решил принять участие в шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС», чтобы стать примером для своих воспитанников в спортивной сфере. Новый выпуск вышел 27 декабря.
Пскович, директор детского центра ДНТЦ «Юный Техник» Алексей Гиацинтов решил принять участие в шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС», чтобы стать примером для своих воспитанников в спортивной сфере. Новый выпуск вышел 27 декабря.
«Собственным примером пытаюсь доказать своим воспитанникам детского центра, что нужно заниматься не только наукой, но и быть всесторонне физически развитым, – рассказал псковский ниндзя. – Я хочу, чтобы они это видели и понимали, что можно быть не только директором детского центра и ходить в пиджаке с галстуком, но при этом еще переодеваться в спортивный костюм и показывать высокий спортивный результат».
Алишер Моргенштерн считает, что пскович стал примером для своих воспитанников, попав на «Русского ниндзя». «То что он здесь, это уже свидетельство о том, что он заслужил право быть в элите этих 200 человек, которые попали к нам на шоу», – подчеркнул его соведущий Василий Артемьев. Ведущие также отметили, что участник находится в отличной физической форме.
В программе отмечалось, что Алексей Гиацинтов является самым возрастным участником выпуска, ему больше сорока лет. Поддержать его приехали сын Артем и племянник Алексей.
«Да, я представляю, сколько сейчас зрителей болеют перед экранами. Весь Псков, по-любому! Ну или как минимум все воспитанники его. Хотя может быть весь Псков и есть воспитанники его?» – комментировал выступление псковича Моргенштерн.
Директор детского центра, как отметили ведущие, уверенно смотрелся на трассе. Пскович не смог с первой попытки пройти «Гору» и «буквально коснулся вершины», однако по итогу прошел отборочные испытания и попал в полуфинал.
«Настоящий псковский ниндзя обязан ходить по стенам», – заявил Алишер Моргенштерн.
В полуфинале Алексею Гиацинтову предстояло в одном из испытаний прыгнуть на батуте. Он признался, что ранее не имел такого опыта. «Сейчас я первый раз буду прыгать на батуте, я в шоке, потому что я вроде взрослый человек, но ни разу на нем не прыгал, заодно попробую», – рассказал пскович.
По словам ведущих, Алексей «на опыте» прошел два испытания полуфинальной трассы, «Тропу ускорения» и «Бабочку», удачно поднялся вверх на переставном турнике, но упал в бассейн на третьем испытании — «Подвисные карнизы», не сумев пройти в финал.
Ранее в данном сезоне «Русского ниндзя» приняли участие великолучанин Дмитрий Москвенков, пскович Александр Кузьмин, а также уроженец Плюссы Семён Кокотлив, который смог пройти в финал.