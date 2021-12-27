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Общество / Шоу

Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников

27 декабря 2021 года, 22:30

Пскович, директор детского центра ДНТЦ «Юный Техник» Алексей Гиацинтов решил принять участие в шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС», чтобы стать примером для своих воспитанников в спортивной сфере. Новый выпуск вышел 27 декабря.

Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС»

«Собственным примером пытаюсь доказать своим воспитанникам детского центра, что нужно заниматься не только наукой, но и быть всесторонне физически развитым, – рассказал псковский ниндзя. – Я хочу, чтобы они это видели и понимали, что можно быть не только директором детского центра и ходить в пиджаке с галстуком, но при этом еще переодеваться в спортивный костюм и показывать высокий спортивный результат».

Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС»

Алишер Моргенштерн считает, что пскович стал примером для своих воспитанников, попав на «Русского ниндзя». «То что он здесь, это уже свидетельство о том, что он заслужил право быть в элите этих 200 человек, которые попали к нам на шоу», – подчеркнул его соведущий Василий АртемьевВедущие также отметили, что участник находится в отличной физической форме.

В программе отмечалось, что Алексей Гиацинтов является самым возрастным участником выпуска, ему больше сорока лет. Поддержать его приехали сын Артем и племянник Алексей.

«Да, я представляю, сколько сейчас зрителей болеют перед экранами. Весь Псков, по-любому! Ну или как минимум все воспитанники его. Хотя может быть весь Псков и есть воспитанники его?» – комментировал выступление псковича Моргенштерн.

Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС»


Директор детского центра, как отметили ведущие, уверенно смотрелся на трассе. Пскович не смог с первой попытки пройти «Гору» и «буквально коснулся вершины», однако по итогу прошел отборочные испытания и попал в полуфинал. 

«Настоящий псковский ниндзя обязан ходить по стенам», – заявил Алишер Моргенштерн.

Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС»

В полуфинале Алексею Гиацинтову предстояло в одном из испытаний прыгнуть на батуте. Он признался, что ранее не имел такого опыта. «Сейчас я первый раз буду прыгать на батуте, я в шоке, потому что я вроде взрослый человек, но ни разу на нем не прыгал, заодно попробую», – рассказал пскович.

По словам ведущих, Алексей «на опыте» прошел два испытания полуфинальной трассы, «Тропу ускорения» и «Бабочку», удачно поднялся вверх на переставном турнике, но упал в бассейн на третьем испытании — «Подвисные карнизы», не сумев пройти в финал.

Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников

Кадр из выпуска шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС»

Ранее в данном сезоне «Русского ниндзя» приняли участие великолучанин Дмитрий Москвенков, пскович Александр Кузьмин, а также уроженец Плюссы Семён Кокотлив, который смог пройти в финал.

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