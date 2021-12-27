Пскович Алексей Гиацинтов принял участие в «Русском ниндзя», чтобы стать примером для своих воспитанников

Пскович, директор детского центра ДНТЦ «Юный Техник» Алексей Гиацинтов решил принять участие в шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС», чтобы стать примером для своих воспитанников в спортивной сфере. Новый выпуск вышел 27 декабря.

«Собственным примером пытаюсь доказать своим воспитанникам детского центра, что нужно заниматься не только наукой, но и быть всесторонне физически развитым, – рассказал псковский ниндзя. – Я хочу, чтобы они это видели и понимали, что можно быть не только директором детского центра и ходить в пиджаке с галстуком, но при этом еще переодеваться в спортивный костюм и показывать высокий спортивный результат».

Алишер Моргенштерн считает, что пскович стал примером для своих воспитанников, попав на «Русского ниндзя». «То что он здесь, это уже свидетельство о том, что он заслужил право быть в элите этих 200 человек, которые попали к нам на шоу», – подчеркнул его соведущий Василий Артемьев. Ведущие также отметили, что участник находится в отличной физической форме.

В программе отмечалось, что Алексей Гиацинтов является самым возрастным участником выпуска, ему больше сорока лет. Поддержать его приехали сын Артем и племянник Алексей.

«Да, я представляю, сколько сейчас зрителей болеют перед экранами. Весь Псков, по-любому! Ну или как минимум все воспитанники его. Хотя может быть весь Псков и есть воспитанники его?» – комментировал выступление псковича Моргенштерн.