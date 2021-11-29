Великолучанин принял участие в шоу «Русский ниндзя»

Кандидат в мастера спорта по грэпплингу и джиу-джитсу, воспитанник спортивной школы «Экспресс» из Великих Лук Дмитрий Москвенков принял участие во втором выпуске шоу «Русский ниндзя». Программа вышла в эфир 29 ноября в 20.00 на телеканале «СТС».





Представляя Дмитрия, ведущие Алишер Моргенштерн и Василий Артемьев отметили, что в борьбе за победу он может использовать сразу два стиля, так как является мастером спорта по самбо и дзюдо, да и к тому же романтичная натура.

О себе великолучанин рассказал, что пишет стихи. «Стихи – это круто, особенно для девушек», – отметил Дмитрий Москвенков и добавил, что до седьмого класса также занимался пением, танцами и борьбой.

На данный момент спортсмен посещает курсы по вокалу и актерскому мастерству. «Сейчас стараюсь попробовать то, что всегда хотел. Потому что потом будешь грызть локти всю свою жизнь», – прокомментировал свои хобби Дмитрий Москвенков.

Отборочный этап великолучанин не прошел. Он выбыл на пятом испытании «Обезьяний парк», немного не дойдя до финальной горы.

«Как же обидно. Ведь мы знаем, что Дмитрий пишет стихи. Мы так хотели послушать немного из лирической поэзии здесь наверху. Но нет. Его стихи сегодня нам не услышать», – отметил ведущий Василий Артемьев.

В связи с тем, что отборочную трассу смогли полностью пройти только шесть спортсменов, четверо из атлетов, которые прошли испытания дальше всех, в том числе и Дмитрий Москвенков, получили возможность попасть в полуфинал.