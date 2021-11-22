Пскович получил травму во время участия в шоу «Русский ниндзя»

Сегодня в 20:00 на телеканале «СТС» в эфир вышел первый выпуск шоу «Русский ниндзя». Пскович, спортивный комментатор Александр Кузьмин сильно ударился спиной при падении с высоты во время прохождения трассы отборочного этапа на испытании «разводной мост».