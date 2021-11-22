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Общество / Шоу

Пскович получил травму во время участия в шоу «Русский ниндзя»

22 ноября 2021 года, 20:58

Сегодня в 20:00 на телеканале «СТС» в эфир вышел первый выпуск шоу «Русский ниндзя». Пскович, спортивный комментатор Александр Кузьмин сильно ударился спиной при падении с высоты во время прохождения трассы отборочного этапа на испытании «разводной мост».

Пскович получил травму во время участия в шоу «Русский ниндзя»

Кадр из шоу «Русский ниндзя» на телеканале «СТС»

Ведущие Алишер Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев эмоционально отреагировали на падение псковича.

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«Как жёстко он ударился! Вы видели?» – сказала Ида Галич.

Отборочный этап состоял из шести испытаний: косые ступени, перископ, дрожащие камни, навесные кольца, разводной мост, малая гора. У участников было по три попытки. 

Пскович не смог пройти отборочный этап.

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