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Политика

Пскович Семён Кокотлев вышел в финал шоу «Русский ниндзя»

6 декабря 2021 года, 22:30

Тренер по кроссфиту из Псковской области, выпускник Плюсской школы Семён Кокотлев вышел в финал шоу «Русский ниндзя», новый выпуск которого показали 6 декабря на телеканале «СТС».  

Пройдя все шесть испытаний отборочного этапа, Семён Кокотлев второе лучшее время. Благодаря этому тренер из Псковской области смог побороться за выход в финал в гонке лидеров, в которой соревнуются два показавших лучший результат спортсмена. В результате псковский участник смог обойти соперника.

Семён Кокотлев поделился, что участвует в шоу Русском ниндзя", чтобы выиграть 5 миллионов рублей, которые он потратит на постройку нового дома для мамы взамен сгоревшего. 

«Я волнуюсь, но я как спортсмен готов просто рвать и я покажу всё, на что способен», - подчеркнул спортсмен перед  выступлением.  Тренер по кроссфиту из Псковской области поддерживала его мама.


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