Пскович Семён Кокотлев вышел в финал шоу «Русский ниндзя»

Тренер по кроссфиту из Псковской области, выпускник Плюсской школы Семён Кокотлев вышел в финал шоу «Русский ниндзя», новый выпуск которого показали 6 декабря на телеканале «СТС».

Пройдя все шесть испытаний отборочного этапа, Семён Кокотлев второе лучшее время. Благодаря этому тренер из Псковской области смог побороться за выход в финал в гонке лидеров, в которой соревнуются два показавших лучший результат спортсмена. В результате псковский участник смог обойти соперника.

Семён Кокотлев поделился, что участвует в шоу Русском ниндзя", чтобы выиграть 5 миллионов рублей, которые он потратит на постройку нового дома для мамы взамен сгоревшего.

«Я волнуюсь, но я как спортсмен готов просто рвать и я покажу всё, на что способен», - подчеркнул спортсмен перед выступлением. Тренер по кроссфиту из Псковской области поддерживала его мама.



