Иван Штылин покинул пост директора Ледового дворца Пскова, сообщает Telegram-канал «Псковские новости». Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и оно было удовлетворено.

Иван Штылин окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта по направлению «специалист по физической культуре и спорту».

Его карьера началась в Великих Луках в 2006 году с должности тренера.

4 декабря 2011 года Иван Штылин был избран депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по единому избирательному округу в составе списка Псковского областного отделения КПРФ.

В октябре 2014 года он стал председателем комитета Псковской области по физической культуре и спорту, однако в декабре 2019 году он покинул этот пост и возглавил псковский Ледовый дворец.

В начале апреле Ивана Штылина отстранили от должности. Это произошло после концерта Niletto и Клавы Коки, который прошел с нарушениями противовирусных требований и предписаний Роспотребнадзора.

Кроме того, служебные проверки прошли в комитетах по спорту и по культуре. Накануне стало известно, что глава комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева также покидает свой пост.