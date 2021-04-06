Нестерук: Танцпола на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове не должно было быть

Танцевальной зоны на концерте Niletto и Клавы Коки, который состоялся в Ледовом дворце Пскова 3 апреля, не должно было быть. Об этом «Псковской правде» сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, концерт популярных исполнителей был согласован. Однако, все требования, которые установил Роспотребнадзор, были нарушены. В частности, запрещено было нахождение зрителей на танцполе.

«Танцевальной зоны не должно было быть. Люди должны были сидеть», - отметил Александр Нестерук и добавил, что рассадку необходимо было организовать по примеру театра или филармонии.

Также главный санитарный врач региона рассказал, что количество зрителей на концерте в Ледовом дворце не должно было превышать 700. Ведомство утвердило это число на основе вместимости зала.

«Сейчас мы проводим проверку по результатам тех материалов, которые были в СМИ. О результатах говорить рано, потому что все еще только на предварительной стадии: мы извещаем законным образом о проведении проверки», - заключил Александр Нестерук.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в отношении руководителя юрлица, введении которого находится Ледовый дворец в Пскове, проводится служебная проверка, на время которой он отстранен от исполнения обязанностей.

Кроме того, служебные проверки начались в комитетах по спорту и комитета по культуре. Организаторам концерта грозит штраф до 500 тыс. рублей.