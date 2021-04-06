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Происшествия

Нестерук: Танцпола на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове не должно было быть

6 апреля 2021 года, 13:12

Танцевальной зоны на концерте Niletto и Клавы Коки, который состоялся в Ледовом дворце Пскова 3 апреля, не должно было быть. Об этом «Псковской правде» сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Нестерук: Танцпола на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове не должно было быть

По его словам, концерт популярных исполнителей был согласован. Однако, все требования, которые установил Роспотребнадзор, были нарушены. В частности, запрещено было нахождение зрителей на танцполе.

«Танцевальной зоны не должно было быть. Люди должны были сидеть», - отметил Александр Нестерук и добавил, что рассадку необходимо было организовать по примеру театра или филармонии.

Также главный санитарный врач региона рассказал, что количество зрителей на концерте в Ледовом дворце не должно было превышать 700. Ведомство утвердило это число на основе вместимости зала. 

«Сейчас мы проводим проверку по результатам тех материалов, которые были в СМИ. О результатах говорить рано, потому что все еще только на предварительной стадии: мы извещаем законным образом о проведении проверки», - заключил Александр Нестерук.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в отношении руководителя юрлица, введении которого находится Ледовый дворец в Пскове, проводится служебная проверка, на время которой он отстранен от исполнения обязанностей.

Кроме того, служебные проверки начались в комитетах по спорту и комитета по культуре. Организаторам концерта грозит штраф до 500 тыс. рублей.

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