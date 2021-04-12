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Политика / Власть

Жанна Малышева покидает пост главы комитета по культуре Псковской области

12 апреля 2021 года, 17:48

Жанна Малышева покидает пост главы комитета по культуре Псковской области, пишет Telegram-канал «Новый Правдоруб».

Жанна Малышева покидает пост главы комитета по культуре Псковской области

Жанна Малышева родилась 9 ноября 1970 года в городе Барановичи Брестской области Республики Беларусь. В 1993 году она окончила Минский институт культуры по специальности культурно-просветительская работа, а в 2003 году - Северо-Западную академию государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

Свою карьеру Жанна Малышева начала с руководителя детского коллектива драмы в доме культуры им. Ленина. С 2001 по 2014 годы она была директором Великолукского драматического театра.

4 марта 2012 года Малышеву избрали депутатом Великолукской городской думы пятого созыва, а в июле этого же года - депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва.

Председателем главы комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева являлась семь лет. 

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