Михаил Ведерников: Концерт Niletto и Клавы Коки в Пскове прошел с грубейшими нарушениями

Концерт Niletto и Клавы Коки, который состоялся в Ледовом дворце Пскова 3 апреля, прошел с грубейшими нарушениями противовирусных требований. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что мероприятие вызвало справедливую волну возмущения: не соблюдались ни социальная дистанция, ни масочный режим. Кроме того, количество зрителей не соответствовало согласованному.

«Это возмутительно и недопустимо – особенно на фоне роста динамики распространения коронавируса. Но более того, это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что безнаказанным никто не останется.

В отношении руководителя Ледового дворца в Пскове, который не проконтролировал соблюдение противовирусных мер и не занялся устранением нарушений, началась служебная проверка. В настоящее время он отстранён от исполнения обязанностей.

Также служебные проверки начались в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре.

Организаторам концерта грозит штраф в размере до 500 тыс. рублей.