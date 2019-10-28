Только один мобильный оператор разослал псковичам предупреждение об урагане

Как стало известно «Псковской правде», накануне, 27 октября, абоненты только одного оператора сотовой связи в Псковской области получили предупреждение от МЧС об усилении ветра. Отметим, по данным областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сила ветра воскресным вечером достигла в Пскове 21 метра в секунду. Часть города и несколько населенных пунктов в области оказались обесточены. Ветер стал причиной трех ДТП, повалил только в Пскове четыре десятка деревьев, некоторые из них падали на едущие или припаркованные автомобили, линии газоснабжения и электропередач. Городские власти сообщили о двух пострадавших.

Предупреждения о надвигающейся стихии в 18:50 получили от абонента MCHS клиенты «Мегафона».