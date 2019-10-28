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Общество

Только один мобильный оператор разослал псковичам предупреждение об урагане

28 октября 2019 года, 15:04

Как стало известно «Псковской правде», накануне, 27 октября, абоненты только одного оператора сотовой связи в Псковской области получили предупреждение от МЧС об усилении ветра. Отметим, по данным областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сила ветра воскресным вечером достигла в Пскове 21 метра в секунду. Часть города и несколько населенных пунктов в области оказались обесточены. Ветер стал причиной трех ДТП, повалил только в Пскове четыре десятка деревьев, некоторые из них падали на едущие или припаркованные автомобили, линии газоснабжения и электропередач. Городские власти сообщили о двух пострадавших.

Предупреждения о надвигающейся стихии в 18:50 получили от абонента MCHS клиенты «Мегафона».

Только один мобильный оператор разослал псковичам предупреждение об урагане
«В ближайшие 3 часа по Псковской области ожидается дальнейшее усиление З, СЗ ветра порывами 21-24 м/с», - такой текст содержало сообщение.

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«Псковская правда» подготовила запросы в Главное управление МЧС по Псковской области и операторам «Билайн», «МТС» и «Теле2» для того, чтобы они прояснили, каким образом налажено информирование в случае чрезвычайных ситуаций. Не окажутся ли жители области один на один со стихией в более экстренных случаях, постфактум узнав о случившемся. Напомним, что с подобным этим летом столкнулись жители Иркутской области, где паводок унес жизни 25 человек, а тысячи людей оставил без крова. Иркутяне также сообщали, что не получали смсок от экстренного ведомства.

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