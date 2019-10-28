Сразу три аварии произошли за один час из-за ураганного ветра в Пскове

Воскресным вечером 27 октября причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий в Пскове стали упавшие из-за сильного ветра деревья. Об этом «Псковской правде» сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по Пскову Юлия Федорова.

Так, в 18:50 на улице Кузнецкой водитель автомобиля «Лада-Гранта» въехал в падающее дерево. Чуть позже, в 19:00 на улице Николая Васильева упавшее дерево стало причиной ещё одной аварии. Водитель не учёл погодные условия при объезде падающего дерева и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. А в 19:37 на улице Народной автомобиль врезался в падающую на него телевизионную спутниковую тарелку.

Как отметила Юлия Федорова, статистика ДТП из-за урагана не учитывает припаркованные автомобили, на которые рухнули деревья, дорожные знаки, ограждения - в сводку попали только машины, находящиеся во время движения в пути.

Добавим, губернатор Михаил Ведерников призвал быть бдительными и острожными во время разгула стихии.

Очевидцы безостановочно делятся в социальных сетях фотографиями разрушительного ветра. «Псковская правда» собирает подборку снимков, которая постоянно обновляется.