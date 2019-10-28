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Происшествия

Последствия сильнейшего дождя и ураганного ветра устраняют в Псковской области

28 октября 2019 года, 09:20

В режиме повышенной готовности в Псковской области спасатели устраняют последствия урагана, произошедшего 27 октября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Причиной введения в регионе режима повышенной готовности стал штормовой ветер, который доставил немало проблем жителям региона.

«Рухнувшие деревья, а также строительные конструкции, перекрывающие дороги, о которых жители Псковской области сообщают в социальных сетях уже убираются», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в процессе ремонта и восстановления находятся завалившиеся дорожные знаки и щиты.

Аварийно-восстановительные работы на территории региона продолжатся до их полного завершения.

Добавим, губернатор Михаил Ведерников призвал быть бдительными и острожными во время разгула стихии. 

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