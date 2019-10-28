Глава «Россетей» лично контролирует восстановление электроснабжения в районах Псковской области

Глава «Россетей» Павел Ливинский взял по личный контроль восстановление электроснабжения, нарушенного в некоторых района Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

Энергетикам уже удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение 4,1 тысяч человек в 49 населённых пунктах после штормового ветра штормового фронта. Работы продолжаются.

Отметим, что в отдельных районах порывы ветра достигали 25 метров в секунду. На активном дежурстве в псковском филиале находятся 78 бригад в составе 256 человек и 96 единиц спецтехники.

Сейчас на территории продолжается ухудшение погоды, которое провоцирует новые аварийные отключения электроэнергии.

Добавим, губернатор Михаил Ведерников призвал быть бдительными и острожными во время разгула стихии.