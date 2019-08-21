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Общество

В Псковской области могут увеличить сумму сертификата для «подарка новорожденному»

21 августа 2019 года, 15:10

В Псковской области может быть увеличена сумма, которую получает семья при рождении малыша при получении «подарка новорожденному». Правда, произойти это может не так скоро, сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью Псковскому агентству информации. «Наша задача – обеспечить устойчивое финансирование программы. После этого можно подумать об увеличении суммы сертификата. Сегодня это почти 40 млн в год», - уточнил он.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в основном на это направляются внебюджетные средства.

Сейчас финансирование обеспечивается в основном из внебюджетных источников, силами Фонда развития Псковской области святой княгини Ольги.


В Псковской области могут увеличить сумму сертификата для «подарка новорожденному»Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
В состав комплекса «подарок новорожденному» входит: поздравительная открытка от губернатора, медаль с именем малыша, сертификат на 5 тысяч рублей. Деньги можно потратить на покупку одежды, игрушек или детской кроватки, других необходимых вещей для ребенка. 

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Напомним, спортивный комплекс, связанный с именем именитого гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, могут открыть на стадионе «Машиностроитель».

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