В Псковской области могут увеличить сумму сертификата для «подарка новорожденному»

В Псковской области может быть увеличена сумма, которую получает семья при рождении малыша при получении «подарка новорожденному». Правда, произойти это может не так скоро, сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью Псковскому агентству информации. «Наша задача – обеспечить устойчивое финансирование программы. После этого можно подумать об увеличении суммы сертификата. Сегодня это почти 40 млн в год», - уточнил он.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в основном на это направляются внебюджетные средства.