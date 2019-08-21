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Общество

В Пскове продолжается поиск площадки для «Немов-центра»

21 августа 2019 года, 14:12

Спортивный комплекс, связанный с именем именитого гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, могут открыть на стадионе «Машиностроитель». Об этом в интервью Псковскому агентству информации сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Под «Немов-центр» мы рассматривали несколько вариантов среди существующих зданий, но все они, по тем или иным причинам, оказались несостоятельными.


В Пскове продолжается поиск площадки для «Немов-центра»Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Одним из таких вариантов было опустевшее здание банно-прачечного комбината на улице Коммунальной.

Идею задействования спортивной площадки уже обсуждали с вице-премьером Ольгой Голодец, уточнил глава региона, получена поддержка и от министерства спорта РФ.

«В настоящее время завершается работа над проектом, надеюсь, что мы представим его в Правительство в ближайший месяц», - добавил Михаил Ведерников. 

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Напомним, харизматичный преподаватель спортивной гимнастики Дмитрий Бурмистров, ранее рассказывал «Псковской правде» об ожиданиях от открытия в Пскове гимнастического зала легендарного Алексея Немова.

Отметим, в 2018 году по приглашению Михаила Ведерникова легенда мировой гимнастики провёл в Псковской области целую неделю.

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