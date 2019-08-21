В Пскове продолжается поиск площадки для «Немов-центра»

Спортивный комплекс, связанный с именем именитого гимнаста, четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, могут открыть на стадионе «Машиностроитель». Об этом в интервью Псковскому агентству информации сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Под «Немов-центр» мы рассматривали несколько вариантов среди существующих зданий, но все они, по тем или иным причинам, оказались несостоятельными.

Одним из таких вариантов было опустевшее здание банно-прачечного комбината на улице Коммунальной.

Идею задействования спортивной площадки уже обсуждали с вице-премьером Ольгой Голодец, уточнил глава региона, получена поддержка и от министерства спорта РФ.

«В настоящее время завершается работа над проектом, надеюсь, что мы представим его в Правительство в ближайший месяц», - добавил Михаил Ведерников.