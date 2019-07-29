Подарки малышам, родившимся в этом году, начали выдавать в Псковской области

С 29 июля в Псковской области началась выдача «Подарков для новорожденных» родителям детей, появившихся на свет с 1 января по 26 июля нынешнего года. Об этом на своей страничке в Инстаграм сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Выдача будет проходить поэтапно в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области. ««Подарок для новорожденного» - это сертификат номиналом 5000 рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительная открытка и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша (делается бесплатно)», - добавил Михаил Ведерников.

На момент публикации этой новости пост собрал более 1,3 тысячи лайков и более ста комментариев с благодарностями за запущенный проект. С вопросами можно обращаться в комитет по здравоохранению по телефону (8112) 29-99-43, в комитет по социальной защите по телефону (8112) 29-99-98 (добавочный – 136 или 135).