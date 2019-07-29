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Общество

Подарки малышам, родившимся в этом году, начали выдавать в Псковской области

29 июля 2019 года, 15:07

С 29 июля в Псковской области началась выдача «Подарков для новорожденных» родителям детей, появившихся на свет с 1 января по 26 июля нынешнего года. Об этом на своей страничке в Инстаграм сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Подарки малышам, родившимся в этом году, начали выдавать в Псковской области
Семьи будут приглашать для вручения подарков в органы соцзащиты.
Фото из Instagram Михаила Ведерникова.
Выдача будет проходить поэтапно в территориальных органах социальной защиты Пскова и Великих Лук и в центрах социального обслуживания всех районов Псковской области.

««Подарок для новорожденного» - это сертификат номиналом 5000 рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительная открытка и памятная медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша (делается бесплатно)», - добавил Михаил Ведерников.

Подарки малышам, родившимся в этом году, начали выдавать в Псковской области
На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения ребёнка.
Фото из Instagram Михаила Ведерникова.
На момент публикации этой новости пост собрал более 1,3 тысячи лайков и более ста комментариев с благодарностями за запущенный проект.

С вопросами можно обращаться в комитет по здравоохранению по телефону (8112) 29-99-43, в комитет по социальной защите по телефону (8112) 29-99-98 (добавочный – 136 или 135).

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О том, что каждый новорожденный в Псковской области получит подарок, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, выступая в областном Собрании с отчетом о деятельности администрации за прошлый год.

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