Шествие «Бессмертного полка» проходит в Пскове

В Пскове проходит шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Оно проходит от площади Ленина по Октябрьскому проспекту и завершится у Зелёного театра.

В шествии «Бессмертного полка» в Пскове принимают участие тысячи псковичей, которые пришли с портретами героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции на территории Украины.

В «Бессмертном полку» принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава администрации Пскова Борис Елкин, а также другие официальные лица Пскова и Псковской области.