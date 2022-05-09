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Общество

Шествие «Бессмертного полка» проходит в Пскове

9 мая 2022 года, 11:34

В Пскове проходит шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщает Псковское агентство информации. Оно проходит от площади Ленина по Октябрьскому проспекту и завершится у Зелёного театра.

Шествие «Бессмертного полка» проходит в Пскове

Фото администрации Псковской области

В шествии «Бессмертного полка» в Пскове принимают участие тысячи псковичей, которые пришли с портретами героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции на территории Украины.

В «Бессмертном полку» принимают участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава администрации Пскова Борис Елкин, а также другие официальные лица Пскова и Псковской области.

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Кроме того, в этом году масочный режим во время шествия «Бессмертного полка» в Пскове является необязательным. Также по всему маршруту шествия для обеспечения безопасности установлены специальные ограждения.

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