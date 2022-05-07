Масочный режим во время шествия «Бессмертного полка» в Псковской области будет необязательным. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении к жителям региона. При этом он призвал соблюдать социальную дистанцию.

Михаил Ведерников подчеркнул, что «Бессмертный полк» является ключевой народной акцией и в этот День Победы после двухлетнего перерыва псковичи снова выйдут с портретами тех, кому обязаны жизнью и свободой страны.

«Акция действительно будет масштабная, и некоторые пишут, что опасаются провокаций. Безусловно, мы с вами живём в непростое время. Это нужно понимать, и всем быть предельно внимательными», - сказал глава региона. Он заверил, что весь правоохранительный блок, специальные службы работают в круглосуточном режиме и делают это в высшей степени профессионально, вопрос обеспечения безопасности не однократно рассматривался на оргкомитете «Победа», в рамках антитеррористической комиссии, оперативного штаба, на еженедельных совещаниях с силовиками. «Все необходимые меры по обеспечению безопасного проведения мероприятий приняты», - заявил губернатор.

Он обратил внимание, что в этом году и требования к участникам будут более серьёзными, разработаны особые правила проведения шествия. Так, проход участников в колонны будет организован через рамочные металлодетекторы, сотрудники правоохранительных органов будут осматривать сумки и вещи, чтобы исключить пронос запрещённых предметов.

Михаил Ведерников напомнил, что в списке запрещённых на шествии находятся оружие, колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, пиротехнические изделия, петарды, все виды жидкостей, в том числе парфюмерия, стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки, большие сумки и пакеты.