Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём Победы

С 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравил псковичей губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников отметил, что День Победы 9 мая является священным праздником для каждого жителя нашей страны. Губернатор подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны все жители Псковской области столкнулись с разорением, горем или гибелью родных и близких.

«Из года в год мы вспоминаем имена защитников и освободителей, партизан и подпольщиков, тружеников тыла и детей войны, всех тех, кто внес большой вклад в Великую Победу», – добавил губернатор.

Михаил Ведерников выразил низкий поклон и особые слова благодарности ветеранам. По словам главы региона, на их примере отваги и мужества в России выросло «не одно поколение истинных патриотов», для которых слова Отчизна, Родина, совесть и долг имеют высшую ценность.

«Мы чтим имена погибших на полях сражений и в концлагерях, замученных мирных жителей. В годы Великой Отечественной войны погибло 150 тысяч уроженцев Псковской земли. Вечная им память!» – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что в настоящее время в рамках специальной военной операции на территории Украины России вынуждена спасать соотечественников от нацизма. Он отметил, что наши военнослужащие, находясь на передовой, повторяют подвиги доблестных предков.

«Поздравляю всех с 9 Мая – праздником мира, свободы и справедливости! С Праздником Великой Победы! И пусть небо над Россией всегда будет мирным!» – заключил Михаил Ведерников.