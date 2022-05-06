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Общество

Псковичи не смогут стать частью шествия «Бессмертного полка» 9 мая после начала его движения

6 мая 2022 года, 13:57

После начала движения шествия «Бессмертного полка» 9 мая жители и гости Пскова не смогут влиться в колонну. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 6 мая заявил глава администрации Пскова Борис Елкин. Данное решение было принято с целью обеспечения безопасности участников мероприятия.

Борис Елкин отметил, что для ограничения доступа к шествию по ходу движения колонны на Октябрьском проспекте установят ограждения. «Призываю граждан отнестись с понимаем, это сделано для безопасности», – подчеркнул он.

Глава городской администрации напомнил, что колонна шествия «Бессмертного полка» будет формироваться на улице Карла Маркса. Для этого там установят четыре контрольно-пропускные рамки. Борис Елкин отметил, что в текущем году составлен довольной большой список вещей, которые нельзя проносить с собой.

Он также призвал псковичей заранее прийти к месту формирования колонны шествия, так как для прохождения досмотра потребуется определенное время. «С 8 утра можно будет подходить и выстраиваться», – отметил Борис Елкин и уточнил, что начало движения «Бессмертного полка» запланировано на 11.00.

Кроме того, в Пскове в День Победы помимо парада и шествия «Бессмертного полка» будет работать полевая кухня, на Октябрьской площади развернут выставку военной техники, в Зелёном театре пройдут праздничные концерты, а вечером состоится традиционный салют.

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