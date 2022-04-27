В акции «Бессмертный полк» примут участие не менее 20 тысяч жителей Псковской области

Не менее 20 тыс. жителей Псковской области будут участвовать в акции «Бессмертный полк» в 2022 году. Об этом сообщила руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В этом году, как подчеркнула спикер, ожидается самое большое количество участников. Мероприятие состоится в очном формате, однако онлайн-формат также остается. Добровольцы работают с дистанционным шествием, мониторят анкеты.

«Такой формат тоже интересен. К очному мероприятию присоединится рекордное количество граждан, потому что за два года все соскучились», - пояснила Екатерина Родина.

«Бессмертный полк» будет идти по традиционному маршруту, колонна начнет свое движение от площади Ленина по улице Советской, после по Октябрьскому проспекту до Зеленого театра.

В этом году 9 Мая в Псковской области отметят в традиционном формате: запланированы парад Победы и салют.