Борис Елкин: Шествие «Бессмертного полка» пройдет по Октябрьскому проспекту

Шествие «Бессмертного полка» начнётся от площади Ленина и пройдет по Октябрьскому проспекту. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«В «Бессмертном полку» предвидится большое количество участников. Я считаю, что люди давно уже хотят массовых мероприятий, но, конечно, не стоит забывать про антиковидные ограничения. Часть из них еще остаются», – подчеркнул он.

Борис Елкин также поделился, что также состоится парад, выставка военной техники, концерты, в том числе в Зелёном театре и Доме офицеров. Все мероприятия можно будет посетить в очном режиме.

Также вечером планируются салют и лазерное шоу в Кремле, а после концерта в Зелёном театре состоится фейерверк.