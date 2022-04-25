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Общество / Важная дата

Борис Елкин: Шествие «Бессмертного полка» пройдет по Октябрьскому проспекту

25 апреля 2022 года, 10:19

Шествие «Бессмертного полка» начнётся от площади Ленина и пройдет по Октябрьскому проспекту. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Борис Елкин: Шествие «Бессмертного полка» пройдет по Октябрьскому проспекту

Фото: Александр Сидоренко

«В «Бессмертном полку» предвидится большое количество участников. Я считаю, что люди давно уже хотят массовых мероприятий, но, конечно, не стоит забывать про антиковидные ограничения. Часть из них еще остаются», – подчеркнул он.

Борис Елкин также поделился, что также состоится парад, выставка военной техники, концерты, в том числе в Зелёном театре и Доме офицеров. Все мероприятия можно будет посетить в очном режиме.

Также вечером планируются салют и лазерное шоу в Кремле, а после концерта в Зелёном театре состоится фейерверк.

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