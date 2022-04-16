«Бессмертный полк» и Парад победы пройдут в Псковской области в очном режиме. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников во время заседания оргкомитета «Победа», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Народное шествие «Бессмертного полка» в 2022 году пройдет в очном формате при поддержке волонтерского движения. Михаил Ведерников предложил включить в списки Бессмертного полка военнослужащих Псковского гарнизона, которые погибли во время спецоперации на Украине.

В областном центре на площади Ленина состоится главный региональный парад Победы. Помимо этого, планируется статический показ военной техники и работа полевой кухни.

Михаил Ведерников призвал на заседании с особой ответственностью подготавливать праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

«Наши ветераны должны видеть, что их внуки помнят их подвиг и готовы его защищать. А наша молодежь должна знать, что нет и не может быть альтернативных точек зрения на историю Великой Отечественной войны. Будущим поколениям должны остаться мемориалы, которые зафиксировали самые страшные эпизоды войны. Это наш с вами святой долг и обязанность», — пояснил губернатор.

В Псковской области в рамках подготовки ко Дню Победы планируется более 500 мероприятий. Так в конце апреля пройдет открытие мемориала «Знамя Победы» в Идрице; в учреждениях культуры и образования Псковской области проведут патриотические концерты, фестивали, кинопоказы, уроки мужества, а также конкурсы и акции. Ветераны войны получать индивидуальные поздравления. К 9 мая планируется презентация нового лазерного шоу о Петре Первом. Михаил Ведерников дал поручение по организации бесплатного посещения мероприятия ветеранами.

Также на заседании системную работу по приведению в порядок воинских мемориалов и захоронений. В 2021 году отремонтировали более 60 воинских захоронений, установили 10 мемориальных знаков, а также нанесли на мемориальные сооружения имена 200 воинов. В планах на этот год благоустроить 38 воинских захоронений, установить 20 памятных знаков и нанести имена 100 героев войны. В частности, приведут в порядок памятник на месте бессмертного подвига Александра Матросова.

В рамках федеральной программы Псковская область на эти цели получила 13,5 млн рублей.