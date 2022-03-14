Троицкий мост в Пскове разделят на 30 блоков и утилизируют

Троицкий (Советский) мост в Пскове разделят на 30 многотонных блоков и затем утилизируют. Об этом сообщает Псковское агентство информации в специальном видеосюжете.

Переправу строители начнут разбирать через две недели. Для реализации этого на Троицком мосту готовится конструкция, предназначенная для временного удерживания вырезаемых частей пролета. С помощью стенорезной машины специалисты разделят мост на 30 многотонных блоков, которые разобьют на мелкие части и после утилизируют.

Подрядная организация обещает разобрать мост к началу лета, после чего строители приступят к строительству нового.

Также в рамках реконструкции моста десятки кабелей коммуникаций, которые закреплены на нем, временно проложат под рекой Псковой по технологии прокола грунта. Данная задача является одной из основных, поскольку кабели соединяют Запсковье с Центром.

