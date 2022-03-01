Назвали обновленные схемы движения городского транспорта в Пскове

Движения для пешеходов и автомобилей через Троицкий мост закрылось с 1 марта. С этого дня подрядная организация сначала начнет разбирать аварийное сооружение, а после возводить новое. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству администрации Псковской области.

Реконструкция ремонта проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В качестве путей объезда на время ремонта автомобилям предлагается использовать Кузнецкий мост и мост имени Аександра Невского. Пешеходам рекомендуется пользоваться пешеходным мостом через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья.

Также ниже представлены обновленные схемы движения автобусов № 1, 5, 11, 22, 25, 30, а также №118 и №124.



