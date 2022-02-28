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Общество

Троицкий мост планируется открыть в ноябре 2022 года

28 февраля 2022 года, 10:57

Троицкий мост планируется открыть уже в ноябре 2022 года. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в эфире «Псковского телеграма Online».

Троицкий мост планируется открыть в ноябре 2022 года

Фото: Андрей Степанов

По контракту объект нужно сдать в декабря, но в администрации города надеются, что получится раньше.

Отправной точкой глава городской администрации назвал укладку асфальто-бетонного покрытия, которую можно делать только в плюсовую температуру. «Мы рассчитываем, что в ноябре мы эту работу выполним», – сообщил Борис Елкин и добавил, что работы будут практически завершены до 30 декабря, а движение откроют в ноябре.

Он также подчеркнул, что подрядная организация была готова начать работы раньше, но не сделала этого, чтобы не парализовать город, поскольку улица Леона Поземского еще закрыта. Отсрочка реконструкции моста позволила уменьшить срок, в который два объекта будут закрыты одновременно.

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