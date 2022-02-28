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Транспорт / Инфраструктура

Троицкий мост в Пскове закроют 1 марта в 11 утра

28 февраля 2022 года, 10:12

1 марта около 11:00 на реконструкцию закроется Троицкий мост в Пскове. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в эфире «Псковского телеграма Online».

Троицкий мост в Пскове закроют 1 марта в 11 утра

Фото: Андрей Степанов

Спикер подчеркнул, что вечером людям уже необходимо продумать свои маршруты по другим улицам.

«Кончено, будет много дискомфорта для жителей Запсковья. что касается пешеходного сообщения, то есть рядом мост», – сообщил глава городской администрации.

Глава городской администрации заметил, что для закрытие автомобильного сообщения станет большим испытанием для Пскова. На данный момент уже есть договоренность с Управлением ГИБДД и остальными заинтересованными сторонами об отслеживании транспортных потоков в первые дни. Борис Елкин заверил, что его будут пересматривать в некоторых местах для облегчения и минимизации ограничений в городе. «Будут каждую улицу точечно рассматривать», – поделился он.

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