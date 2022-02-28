Троицкий мост в Пскове закроют 1 марта в 11 утра

1 марта около 11:00 на реконструкцию закроется Троицкий мост в Пскове. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в эфире «Псковского телеграма Online».

Спикер подчеркнул, что вечером людям уже необходимо продумать свои маршруты по другим улицам.

«Кончено, будет много дискомфорта для жителей Запсковья. что касается пешеходного сообщения, то есть рядом мост», – сообщил глава городской администрации.

Глава городской администрации заметил, что для закрытие автомобильного сообщения станет большим испытанием для Пскова. На данный момент уже есть договоренность с Управлением ГИБДД и остальными заинтересованными сторонами об отслеживании транспортных потоков в первые дни. Борис Елкин заверил, что его будут пересматривать в некоторых местах для облегчения и минимизации ограничений в городе. «Будут каждую улицу точечно рассматривать», – поделился он.