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Общество / Образование

Школы в Великих Луках вернутся к очному формату обучения с 14 февраля

12 февраля 2022 года, 15:15

С 14 февраля в великолукских школах возобновляется очный формат обучения. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава города Николай Козловский.

Школы в Великих Луках вернутся к очному формату обучения с 14 февраля

Фото из Instagram-аккаунта Николая Козловского

«Обучающиеся школ города Великие Луки выходят с дистанционного обучения 14 февраля. Учебные занятия будут проходить по основному расписанию уроков», – прокомментировал Николай Козловский.

На дистанционный формат обучения великолукские школы перевели с 3 февраля. Данная мера, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, была введена для избежания объявления массового карантина и из-за сложной эпидемиологической обстановки в муниципалитете.

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