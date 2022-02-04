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Общество / Образование

С 7 февраля школы Пскова и Псковского района вернутся к очному формату обучения

4 февраля 2022 года, 15:22

К очному формату обучения с 7 февраля вернутся школы Пскова и Псковского района. Об этом 4 февраля в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передаёт корреспондент «Псковской правды».

С 7 февраля школы Пскова и Псковского района вернутся к очному формату обучения

Фото Андрея Степанова

Он отметил, что необходимые решения в сфере образования уже приняты. В частности, в районах с наиболее сложной эпидемической ситуация для снижения уровня заболеваемости продолжается использование дистанционного формата обучения.

Михаил Ведерников сообщил, что с 7 февраля к привычному формату обучению вернутся школы Пскова и Псковского района. В Великих Луках и Великолукском районе дистанционное обучение в школах продлится до 14 февраля.

Губернатор также подчеркнул, что на данный момент по этому вопросу никаких дополнительных решений не требуется. Ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях региона будет внимательно мониториться. При необходимости будут приниматься дополнительные меры.

По стационарным учреждениям социального обслуживания, как отметил Михаил Ведерников, требуется целый комплекс дополнительных мер. Так, он должен включать усиленное медицинское наблюдение за здоровьем пациентов и отработку алгоритмов разворачивания, при необходимости, «красных зон» непосредственно внутри учреждений.

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