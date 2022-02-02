С 3 февраля школы Великих Лук и Великолукского района переводятся на дистанционное обучение

На дистанционный формат обучения с 3 февраля переводятся школы в Великих Луках и в Великолукском районе. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

В таком формате обучение в школах города и района продлится до 13 февраля. По словам Михаила Ведерникова, меры вводятся из-за сложной эпидемиологической обстановки в муниципалитете и для избежания объявления массового карантина.

«В зоне повышенного риска система образования в Великих Луках и в Великолукском районе. На карантине Кадетская, Ивановская и Переслегинская школы», – отметил губернатор Псковской области.

Михаила Ведерникова также уточнил, что на дистанционный формат переходит проведение занятий в организациях развлечений, культуры и досуга, а также получение дополнительного образования.

Кроме того, с 3 по 13 февраля в Великих Луках и Великолукском районе приостанавливается действие льготных проездных билетов.

«Как и в прошлый раз, речь идёт только о школах (не о колледжах и вузах)», – подчеркнул губернатор.