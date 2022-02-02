Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

С 3 февраля школы Великих Лук и Великолукского района переводятся на дистанционное обучение

2 февраля 2022 года, 18:55

На дистанционный формат обучения с 3 февраля переводятся школы в Великих Луках и в Великолукском районе. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

С 3 февраля школы Великих Лук и Великолукского района переводятся на дистанционное обучение

Источник: pixabay.com

В таком формате обучение в школах города и района продлится до 13 февраля. По словам Михаила Ведерникова, меры вводятся из-за сложной эпидемиологической обстановки в муниципалитете и для избежания объявления массового карантина.

«В зоне повышенного риска система образования в Великих Луках и в Великолукском районе. На карантине Кадетская, Ивановская и Переслегинская школы», – отметил губернатор Псковской области.

Михаила Ведерникова также уточнил, что на дистанционный формат переходит проведение занятий в организациях развлечений, культуры и досуга, а также получение дополнительного образования. 

Кроме того, с 3 по 13 февраля в Великих Луках и Великолукском районе приостанавливается действие льготных проездных билетов.

«Как и в прошлый раз, речь идёт только о школах (не о колледжах и вузах)», – подчеркнул губернатор.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более чем на 45% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области за неделю
Небольшой снег и до -13 градусов ожидается в Псковской области 3 февраля
АО СК «РСХБ–Страхование» вошло в перечень страховщиков с правом страхования урожая на случай ЧС
РСХБ заглянул в холодильники россиян – 75% сыра отечественного производства
12-е место в России заняла Псковская область по реализации нацпроектов
В Пскове от коронавируса уже привились 40 подростков
Псковский врач рассказала о симптомах омикрона у детей
На дистанционное обучение переведен колледж ПсковГУ
До 60% выросла доля омикрона среди заболевших коронавирусом в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Люки, ярмарки, мосты

Общество
2 февраля 14:20

Люки, ярмарки, мосты

Сити-менеджер Пскова рассказал, что изменится в городе в ближайшее время
Награда найдет героя

Общество
1 февраля 10:21

Награда найдет героя

Поисковики добавили новые штрихи к истории героически погибшего под Идрицей советского летчика
Внутренний мир

Общество / Здоровье
31 января 12:36

Внутренний мир