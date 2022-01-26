Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в шести псковских школах

В шести школах города Пскова зафиксировали стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника управления образования администрации Пскова Анну Кузыченко.

«На сегодняшний день есть школы, в которых фиксируется стремительное увеличение заболеваемости коронавирусом, они на грани превышения эпидпорога, – поделилась Анна Кузыченко и добавила, что обозначенные учебные заведения – это школа №24, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, лицей №10, ППК, школа №20 и школа №47.

Спикер сообщила, что информацию об обстановке в школах передали в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Будем ждать решения и соответствующих рекомендаций», – сообщила Анна Кузыченко.

Кроме того, сейчас решается вопрос о переводе учащихся школ на дистанционное обучение. Ранее образовательным учреждениям региона поручили принять дополнительные профилактические меры по борьбе с коронавирусом из-за роста заболевших.