На дистанционный формат обучения могут перейти школы Пскова и Псковского района

Школы Пскова и Псковского района могут перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука.

По его словам, вопрос перевода школ на дистанционное обучение в настоящее время находится в повестке дня. Данные меры, как уточнил Александр Нестерук, рассматриваются из-за ухудшения эпидситуации в Псковской области, связанной с ростом числа заболевших коронавирус. Так, дистанционный формат обучения могут ввести в школах Пскова и Псковского района.

Ранее образовательным организациям Псковской области поручили обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий из-за роста числа заболевших.