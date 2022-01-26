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Общество / Образование

На дистанционный формат обучения могут перейти школы Пскова и Псковского района

26 января 2022 года, 13:24

Школы Пскова и Псковского района могут перевести на дистанционное обучение. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Псковской области Александра Нестерука.

На дистанционный формат обучения могут перейти школы Пскова и Псковского района

Фото: Дарья Хваткова

По его словам, вопрос перевода школ на дистанционное обучение в настоящее время находится в повестке дня. Данные меры, как уточнил Александр Нестерук, рассматриваются из-за ухудшения эпидситуации в Псковской области, связанной с ростом числа заболевших коронавирус. Так, дистанционный формат обучения могут ввести в школах Пскова и Псковского района.

Ранее образовательным организациям Псковской области поручили обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий из-за роста числа заболевших.

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