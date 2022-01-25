В образовательных учреждениях Псковской области вводятся дополнительные профилактические меры

Образовательным организациям Псковской области поручили обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона. Постановление об этом подписал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

В учреждениях необходимо проконтролировать отсутствие на рабочих и учебных местах людей, контактировавших с заболевшими в течение последних 14 дней.

Если в организации выявят заболевшего, необходимо в течение одного дня направить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области» списки лиц, контактирующих с ним в последние 48 часов; в течение 12 часов провести заключительную дезинфекцию, а также делать ее каждый день на протяжении еще 14 дней. Также в данном случае в течение 14 дней нужно контролировать состояние здоровья сотрудников и учеников, проводить ежедневные осмотры с термометрией дважды в день.

В течение двух недель после обнаружения заболевшего запрещается проводить совещания и другие массовые мероприятия с очным присутствием работников и других лиц, посещающих учреждение, исключением являются чрезвычайно важные и неотложные, а также мероприятий в видеоформате.