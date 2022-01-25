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Общество / Здоровье

В образовательных учреждениях Псковской области вводятся дополнительные профилактические меры

25 января 2022 года, 19:44

Образовательным организациям Псковской области поручили обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона. Постановление об этом подписал главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

В учреждениях необходимо проконтролировать отсутствие на рабочих и учебных местах людей, контактировавших с заболевшими в течение последних 14 дней. 

Если в организации выявят заболевшего, необходимо в течение одного дня направить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области» списки лиц, контактирующих с ним в последние 48 часов; в течение 12 часов провести заключительную дезинфекцию, а также делать ее каждый день на протяжении еще 14 дней. Также в данном случае в течение 14 дней нужно контролировать состояние здоровья сотрудников и учеников, проводить ежедневные осмотры с термометрией дважды в день. 

В течение двух недель после обнаружения заболевшего запрещается проводить совещания и другие массовые мероприятия с очным присутствием работников и других лиц, посещающих учреждение, исключением являются чрезвычайно важные и неотложные, а также мероприятий в видеоформате.

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Комментарии

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Бабулечка
21:08 25.01.2022

Никогда ранее не прививали в это время от гриппа, и тем более одновременно от гриппа и экспериментальным препаратом,когда такое было?! Результат ожидаемый. Биолог,доктор ветеринарных наук Владислав Ласкавый занимался изучением коронавирусом 30 лет : "Они совсем с ума сошли? Если сейчас начнут одновременно вакцинировать и от гриппа и от ковида,то это только ухудшит ситуацию в десять раз." -на канале ОСН (Общественная Служба Новостей) от 17сент.2021г.

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