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Общество

Михаил Ведерников прокомментировал закрытие пушкиногорского «Зоограда»

14 января 2022 года, 10:24

В связи с большим количеством вопросов и обращений от жителей региона ситуацию с закрытием зоопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников прокомментировал закрытие пушкиногорского «Зоограда»

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

По его словам, пушкиногорский зоопарк не закрылся, а лишь приостановил свою деятельность на неопределенный срок в связи с отсутствием требуемой лицензии. Так, с 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом в России не допускается осуществление деятельности зоопарков, зоотеатров, зоосадов, океанариумов, дельфинариев и цирков без специальной лицензии.

«Сейчас руководство экопарка проводит необходимые работы, чтобы объект соответствовал предъявляемым требованиям», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что для получения требуемой лицензии владельцу зоопарка для содержания животных также необходимо будет оборудовать вольеры и клетки определенного размера.

Михаил Ведерников прокомментировал закрытие пушкиногорского «Зоограда»

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«По мнению директора Зоограда, сейчас самое удобное время для проведения таких работ, поскольку в зимний период количество посетителей минимальное», – уточнил Михаил Ведерников и подчеркнул, что получение лицензии и открытие пушкиногорского зоопарка запланировано к маю текущего года.

О том, как зоопарки Псковской области учатся работать по новым правилам в соответствии с Федеральным законом, читайте в материале «Зоокрыто».

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