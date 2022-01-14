Михаил Ведерников прокомментировал закрытие пушкиногорского «Зоограда»

В связи с большим количеством вопросов и обращений от жителей региона ситуацию с закрытием зоопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, пушкиногорский зоопарк не закрылся, а лишь приостановил свою деятельность на неопределенный срок в связи с отсутствием требуемой лицензии. Так, с 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным законом в России не допускается осуществление деятельности зоопарков, зоотеатров, зоосадов, океанариумов, дельфинариев и цирков без специальной лицензии.

«Сейчас руководство экопарка проводит необходимые работы, чтобы объект соответствовал предъявляемым требованиям», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что для получения требуемой лицензии владельцу зоопарка для содержания животных также необходимо будет оборудовать вольеры и клетки определенного размера.