В Псковской области нашли 4 тысячи гектаров заросших сельхозземель

Почти 4 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Псковской области заросли деревьями, кустарником и сорняками. Такие данные приводит Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора по итогам октябрьских проверок, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Нарушения выявили на 69 участках общей площадью 3,9 тысячи гектаров. В том числе на пяти наделах, занимающих 386,7 гектара, обнаружили борщевик Сосновского.

За весь год, по данным на 5 ноября, инспекторы проверили 821 участок на площади 69,6 тысячи гектаров. Нарушения зафиксировали на более чем 66,1 тысячи гектаров.