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Общество

В Псковской области нашли 4 тысячи гектаров заросших сельхозземель

12 ноября 2026 года, 15:54

Почти 4 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий в Псковской области заросли деревьями, кустарником и сорняками. Такие данные приводит Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора по итогам октябрьских проверок, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

В Псковской области нашли 4 тысячи гектаров заросших сельхозземель

Фото пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Нарушения выявили на 69 участках общей площадью 3,9 тысячи гектаров. В том числе на пяти наделах, занимающих 386,7 гектара, обнаружили борщевик Сосновского.

За весь год, по данным на 5 ноября, инспекторы проверили 821 участок на площади 69,6 тысячи гектаров. Нарушения зафиксировали на более чем 66,1 тысячи гектаров.

В Псковской области нашли 4 тысячи гектаров заросших сельхозземель

Фото пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Часть проблем удалось решить: земельное законодательство восстановлено на площади 722,9 гектара, а на четырёх участках общей площадью 16,6 гектара ликвидировали заросли борщевика. Собственникам земли выдали 164 предписания.

За неисполнение ранее выданных требований сотрудники Россельхознадзор возбудили 107 административных дел по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ.

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