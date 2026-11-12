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Общество

СФР отправил в санатории почти 600 псковских льготников

12 ноября 2026 года, 17:00

Более 32 млн рублей направило Отделение Соцфонда по Псковской области на оздоровление льготников в этом году, сообщили «Псковской правде» в ведомстве.

СФР отправил в санатории почти 600 псковских льготников

Фото: Отделение СФР по Псковской области

Бесплатные путевки уже получили 593 федеральных льготника и 147 человек, которые их сопровождали. Большинство отдыхающих выбрали санатории, расположенные на территории Псковской области. В их числе, «Череха» в Псковском районе и «Голубые озера» в Невеле. До конца года оздоровиться смогут еще примерно 50 человек.

Претендовать на путевку могут те, кто не отказался от соцпакета в части лечения в санатории и оплаты дороги. Куда именно ехать, решает лечащий врач – он учитывает диагноз и медицинские показания. Перед поездкой потребуется справка формы 070/у, подтверждающая, что противопоказаний нет. Дорога до здравницы и обратно также оплачивается за счет фонда. Если едет ребенок с инвалидностью или взрослый с I группой, сопровождающий тоже получает бесплатное место и проезд.

Продолжительность отдыха различается: обычные льготники проводят в санатории 18 дней, дети с инвалидностью – 21. При травмах спинного мозга восстановление занимает от 24 до 42 дней. Оформить заявление можно через «Госуслуги» или лично в клиентской службе фонда. Путевки распределяют по очереди, учитывая дату обращения и профиль заболевания. Свое место в списке ожидания можно проверить на сайте Соцфонда в разделе «Очередь льготников на санаторно-курортное лечение» по СНИЛС. За консультацией можно обратиться по номеру 8-800-1000-001.

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