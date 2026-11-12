Приставы Псковской области приостановили водительские права у 618 должников

Ограничение на управление автомобилем действует сейчас в отношении 618 жителей Псковской области, сообщили «Псковской правде» в УФССП России по региону.

Приставы используют эту меру, чтобы заставить граждан выполнить решения суда. Чаще всего она касается неплательщиков алиментов, а также тех, кто не компенсировал вред здоровью или ущерб от преступления и уклоняется от других обязательств. Расчет на то, что для большинства машина – неотъемлемая часть быта.

Без возможности самостоятельно ездить на работу или планировать поездки человек лишается привычного комфорта, и это подталкивает его закрыть долг.

Наглядный пример – история мужчины, который накопил 233 тысячи рублей долга по алиментам. Он работал водителем, а ограничение прав оставило его без единственного источника дохода. Поняв это, должник быстро рассчитался с ребенком, и запрет сняли.

В ведомстве подчеркнули: это временная приостановка права управления до погашения долга. Есть и исключения – запрет не вводят, если автомобиль нужен должнику по инвалидности или является его основным законным заработком.

Но если постановление уже вынесено, наличие прав не дает права садиться за руль.