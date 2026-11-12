В Псковской области подвели итоги проекта «Код помощи» по обучению первой помощи

Почти 540 жителей Псковской области освоили навыки оказания первой помощи в рамках проекта «Код помощи». Итоги программы подвели в региональном отделении Российского Красного Креста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.



За время проекта его география охватила 10 муниципалитетов региона. Специалисты провели 46 обучающих тренингов для работников бюджетной сферы и членов общественных организаций, которые работают с детьми. На специальных сертифицированных манекенах участники, в частности, отрабатывали сердечно-лёгочную реанимацию, учились останавливать кровотечение, помогать при травмах, ранах и проблемах с дыхательными путями.