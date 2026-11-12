В Псковской области подвели итоги проекта «Код помощи» по обучению первой помощи

Почти 540 жителей Псковской области освоили навыки оказания первой помощи в рамках проекта «Код помощи». Итоги программы подвели в региональном отделении Российского Красного Креста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.
Фото предоставлено министерством молодежной политики Псковской области
За время проекта его география охватила 10 муниципалитетов региона.
Специалисты провели 46 обучающих тренингов для работников бюджетной сферы и членов общественных организаций, которые работают с детьми.
На специальных сертифицированных манекенах участники, в частности, отрабатывали сердечно-лёгочную реанимацию, учились останавливать кровотечение, помогать при травмах, ранах и проблемах с дыхательными путями.
Фото предоставлено министерством молодежной политики Псковской области
Также они осваивали основы первой психологической помощи.
Завершился проект чемпионатом по оказанию первой медицинской помощи, в котором приняли участие шесть команд. Соревнования проходили в два этапа.
Победители и призёры получили полезные награды: транспортировочные носилки, расширенные аптечки, а также памятные таблички «Территория безопасности».