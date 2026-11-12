Отель, спа и рынок: в Пушкинских Горах хотят реализовать новый туристический проект

Власти Псковской области намерены рассмотреть на Совете по инвестициям строительство крупного туристического объекта в Пушкинских Горах. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального правительства, новый комплекс объединит гостиницу, спа-зону и рынок.
Фото правительства Псковской области
Необходимость в таком пространстве для туристов была подтверждена серьезным маркетинговым исследованием. Муниципалитету не хватает современного многофункционального места, где гости могли бы и остановиться, и отдохнуть.
Эти планы стали главной темой конференции «Индустрия Вдохновения», которая прошла в Пушкинских Горах в третий раз. На мероприятие съехались местные предприниматели и инвесторы из других регионов. Участники отметили, что поток туристов в округе ежегодно растет, и этот спрос требует от бизнеса новых совместных решений.
Фото правительства Псковской области
Кроме того, на конференции подвели итоги второго года проекта «Горы Вдохновения» и обсудили, как бизнесу действовать в условиях конкуренции за внимание гостей.
Также одним из заметных событий стало приобретение петербургским инвестором бывшего ресторана «Турист» – сейчас здание готовят к реконструкции, стараясь сохранить его исторический облик. Речь в том числе шла о «Розовой Масленице»: участники оценили результаты этого года, наметили планы на 2027-й и обсудили, как локальный праздник превращается в визитную карточку территории.