Отель, спа и рынок: в Пушкинских Горах хотят реализовать новый туристический проект

Власти Псковской области намерены рассмотреть на Совете по инвестициям строительство крупного туристического объекта в Пушкинских Горах. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального правительства, новый комплекс объединит гостиницу, спа-зону и рынок.

Необходимость в таком пространстве для туристов была подтверждена серьезным маркетинговым исследованием. Муниципалитету не хватает современного многофункционального места, где гости могли бы и остановиться, и отдохнуть.

Эти планы стали главной темой конференции «Индустрия Вдохновения», которая прошла в Пушкинских Горах в третий раз. На мероприятие съехались местные предприниматели и инвесторы из других регионов. Участники отметили, что поток туристов в округе ежегодно растет, и этот спрос требует от бизнеса новых совместных решений.