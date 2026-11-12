СМИ: бомбу под автомобилем полковника в Петербурге заложил уроженец Псковской области

Согласно информации «Фонтанки», 31-летний уроженец Псковской области установил самодельное взрывное устройство под автомобилем российского полковника в поселке Шушары в Петербурге. Взрыв произошел утром четверга, 12 ноября.

По предварительным данным, бомба была доставлена на территорию Ленинградской области с помощью воздушного шара со стороны Прибалтики. Неизвестный забрал устройство и оставил его в тайнике, откуда его и изъял подозреваемый.

Около часа ночи петербуржец заложил взрывчатку под днище машины, припаркованной у гипермаркета на Колпинском шоссе. В 02:43 он вылетел из Пулково в Стамбул, откуда направился в Кишинев. Взрыв произошел около 07:00, когда офицер отъехал на 300 метров от двора – от полученных травм он скончался на месте.

За месяц до этого, по данным «Фонтанки» подозреваемый по заданию куратора устроился в магазин для наблюдения за жертвой.

По факту убийства правоохранителями возбуждено уголовное дело.