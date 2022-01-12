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Общество

Пушкиногорский «Зооград» закрылся для посетителей

12 января 2022 года, 11:40

Пушкиногорский «Зооград» закрылся для посетителей. Об этом «Псковской правде» сообщил хозяин экопарка Андрей Голощапов.

С 1 января в целом ряде регионов России Россельхознадзор приостановил деятельность зоопарков, цирков, дельфинариев и океанариумов, которые не получили лицензию на свою деятельность в соответствии с новыми правилами. Попал в этот список и «Зооград».

«Мы, конечно, и сами виноваты, что дотянули до последнего, - отмечает Андрей Голощапов. - Постановление вышло в 2019 году, а в 2020 разразилась пандемия коронавируса, все закрыли, в некоторых регионах зоопарки чуть ли не год не работали. Никто не знал, что будет дальше. Люди боялись что-то делать - вдруг все окажется напрасным, поэтому так и вышло».

Экопарк для посещения закрыт временно, надеется его хозяин. Сейчас идет работа по получению лицензии. Для этого предстоит провести большую работу: перестроить вольеры и клетки, завести специальные журналы отчетности и многое другое.

«Некоторые требования вызывают недоумение, - говорит Андрей Голощапов. - Например, нормы по высоте помещения. Высота вольера, в котором содержится белка, должна быть не менее 1 метра, а для обезьянки такого же размера - 3-4 метра. Уличный вольер для медведя должен быть 80 квадратных метров, а для африканского страуса, которому надо бегать, 40 квадратных метров. Почему?»

Подробнее о том, как псковские зверинцы учатся работать по новым правилам, читайте в материале «Зоокрыто». 

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