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Происшествия / Правосудие

Жительница Донского района получила 8 лет колонии за убийство приятеля и нападение на полицейского

12 ноября 2026 года, 17:35

Дедовичский районный суд огласил приговор 19-летней жительнице Дновского района. Её признали виновной в убийстве и применении насилия к представителю власти, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

Жительница Донского района получила 8 лет колонии за убийство приятеля и нападение на полицейского

Фото редакции

Вечером 19 октября 2025 года девушка выпивала со знакомым. Во время застолья между ними разгорелась ссора, и осуждённая ударила мужчину ножом не менее 14 раз – в том числе по жизненно важным органам. От травм тот скончался на месте.

Кроме того, суд установил, что девушка применила насилие, не опасное для здоровья, в отношении сотрудника полиции, который находился при исполнении.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В зале суда жительница Дновского района полностью признала вину.

За два преступления ей назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осуждённой 1,4 млн рублей в счёт компенсации морального вреда. Приговор ещё не вступил в законную силу.

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