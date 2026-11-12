Пскович отправится в колонию за попытку передать взятку от военного

В Пскове суд вынес приговор местному жителю, который помогал военнослужащему передать деньги должностному лицу из военно-врачебной комиссии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

8 октября 2025 года мужчина получил от военного 500 тысяч рублей – первую часть взятки. Всего за «услугу» предполагалось передать 1,7 млн рублей. Взамен боец рассчитывал, что после повторной комиссии ему присвоят категорию «Д», освобождающую от службы по состоянию здоровья. Эти действия были заведомо незаконными. Посредника задержали сразу после того, как он взял деньги.

Ему инкриминировали часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину.

Принимая решение, суд учёл данные о личности подсудимого и смягчающие обстоятельства. Наказание – четыре года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый должен выплатить штраф в размере суммы взятки. Под стражу его взяли в зале суда. Приговор ещё не вступил в законную силу.