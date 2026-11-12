Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

В Печорах будут судить сотрудницу больницы за фиктивное трудоустройство родни

12 ноября 2026 года, 16:07

В Печорский районный суд поступило уголовное дело местной жительницы, которая работала в Печорской районной больнице. Женщину обвиняют в двух эпизодах мошенничества, причём один из них – в крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В Печорах будут судить сотрудницу больницы за фиктивное трудоустройство родни

Фото редакции

По версии следствия, жительница Печорского района занимала должность в организационно-методическом кабинете медучреждения. Пользуясь служебным положением, она оформила своих родственников на вакансии технического персонала.

На работу они не ходили, но зарплату получали исправно. Деньгами обвиняемая распоряжалась по собственному усмотрению. В результате государству в лице районной больницы был причинён ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос о назначении дела к рассмотрению по существу.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Приставы Псковской области приостановили водительские права у 618 должников
Жительница Донского района получила 8 лет колонии за убийство приятеля и нападение на полицейского
Отель, спа и рынок: в Пушкинских Горах хотят реализовать новый туристический проект
СФР отправил в санатории почти 600 псковских льготников
Пскович отправится в колонию за попытку передать взятку от военного
В Псковской области подвели итоги проекта «Код помощи» по обучению первой помощи
В Псковской области нашли 4 тысячи гектаров заросших сельхозземель
СМИ: бомбу под автомобилем полковника в Петербурге заложил уроженец Псковской области
Суд в Красногородском районе забрал лесовоз у осужденного за кражу леса

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках