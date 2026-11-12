В Печорах будут судить сотрудницу больницы за фиктивное трудоустройство родни

В Печорский районный суд поступило уголовное дело местной жительницы, которая работала в Печорской районной больнице. Женщину обвиняют в двух эпизодах мошенничества, причём один из них – в крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, жительница Печорского района занимала должность в организационно-методическом кабинете медучреждения. Пользуясь служебным положением, она оформила своих родственников на вакансии технического персонала.

На работу они не ходили, но зарплату получали исправно. Деньгами обвиняемая распоряжалась по собственному усмотрению. В результате государству в лице районной больницы был причинён ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос о назначении дела к рассмотрению по существу.