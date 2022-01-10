«В одном шаге от второго этапа»: пскович Семён Кокотлив не успел пройти финальную трассу шоу «Русский ниндзя»

10 января на телеканале «СТС» вышел финал шоу «Русский ниндзя», в котором принял участие уроженец Псковской области Семён Кокотлив. Алишер Моргенштерн напомнил, что пройти в финал псковичу помогла мотивация восстановить дом его мамы , который сгорел при пожаре.

Ведущие отметили, что первые три испытакния - «Косые ступени», «Полёт на ядре» и «Джунгли» - Семен Кокотлив прошел вплотную.

«Уверенно справляется, но, опять же, нельзя тратить время. Каждое из этих покачиваний отнимает по 3-5 секунд», – отметил ведущий Василий Артемьев.

Семён Кокотлив уверенно прошел «Разделенные качели», «Ксилофон» и «Малую гору».

«Сейчас только чудо сможет открыть дорогу в финал», – прокомментировал прохождение трассы Артемьев. Однако пройти предпоследнее, восьмое испытание «Горизонтальный коридор» спортсмен все-таки не успел.