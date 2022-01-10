Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Шоу

«В одном шаге от второго этапа»: пскович Семён Кокотлив не успел пройти финальную трассу шоу «Русский ниндзя»

10 января 2022 года, 20:26

10 января на телеканале «СТС» вышел финал шоу «Русский ниндзя», в котором принял участие уроженец Псковской области Семён Кокотлив. Алишер Моргенштерн напомнил, что пройти в финал псковичу помогла мотивация восстановить дом его мамы, который сгорел при пожаре.

«В одном шаге от второго этапа»: пскович Семён Кокотлив не успел пройти финальную трассу шоу «Русский ниндзя»

Скрин финала шоу Русский ниндзя на телеканале СТС

Ведущие отметили, что первые три испытакния - «Косые ступени», «Полёт на ядре» и «Джунгли» - Семен Кокотлив прошел вплотную.

«Уверенно справляется, но, опять же, нельзя тратить время. Каждое из этих покачиваний отнимает по 3-5 секунд», – отметил ведущий Василий Артемьев.

Семён Кокотлив уверенно прошел «Разделенные качели», «Ксилофон» и «Малую гору».

«Сейчас только чудо сможет открыть дорогу в финал», – прокомментировал прохождение трассы Артемьев. Однако пройти предпоследнее, восьмое испытание «Горизонтальный коридор» спортсмен все-таки не успел.

«В одном шаге от второго этапа»: пскович Семён Кокотлив не успел пройти финальную трассу шоу «Русский ниндзя»

Скрин финала шоу Русский ниндзя на телеканале СТС

Несмотря на это зрители экстримального шоу скандировали с трибун слова поддерживали уроженцу Псковской области.

«В одном шаге от второго этапа был Семён. 30 секунд не хватило буквально», – оценил ситуацию Алишер Моргенштерн.

«В одном шаге от второго этапа»: пскович Семён Кокотлив не успел пройти финальную трассу шоу «Русский ниндзя»

Скрин финала шоу Русский ниндзя на телеканале СТС

«Я считаю, что мама может гордиться своим сыном, потому что он кумир молодежи уже точно. Аплодисменты»! — поддержала спортсмена Ида Галич.

В отборочных этапах «Русского ниндзя» помимо прошедшего в финал Семёна Кокотлива участаовали спортсмен, ведущий и комментатор из Пскова Александр Кузьмин, пскович Алексей Гиацинтов, а также великолучанин Дмитрий Москвенков. Все они не смогли пройти испытания трассы и не попали в финал шоу.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Несколько деревень Псковского района останутся без света 12 января
До -20 градусов ожидается в Псковской области 11 января
Татьяна Пасман получила мандат депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко»
Убийство в новогодние праздники совершили в Псковской области
Планируется увеличить количество рейсов «Ласточки» из Пскова в Санкт-Петербург
На обращения псковских студентов в соцсетях будут реагировать оперативнее
Названы самые цитируемые СМИ Псковской области по итогам недели с 3 по 9 января
Почти 500 человек обратились в травмпункт Псковской области в новогодние выходные
Пять ДТП произошло в новогодние праздники в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»

Общество
30 декабря 14:00

Топ-100 главных событий 2021 года по версии «ПП»
Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Общество
30 декабря 09:21

Денис Романенко: Добавить трюфельное масло - и получится современное блюдо

Оригинальное новогоднее меню от псковского бренд-шефа
Далеко пошли

Общество
28 декабря 16:29

Далеко пошли

Проект «Псковской правды» продолжает развиваться на федеральном уровне