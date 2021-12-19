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Общество

От 600 рублей за метр стоит живая ёлка в Пскове

19 декабря 2021 года, 13:40

Стоимость живой ёлки в Пскове составляет от 600 рублей за метр. Об этом сообщает корреспондент Псковской правды».

От 600 рублей за метр стоит живая ёлка в Пскове

По словам продавцов, в некоторых точках цена за метр доходит до 1 тыс. рублей. Прогнозируется, что ближе к Новому году, стоимость елки будет составлять минимум 700 рублей за метр, сосны – 800 рублей за метр.

18 декабря в 25 точках города Пскова открылись елочные базары. Также у псковичей есть возможность самим вырубить елку за 6 рублей 30 копеек.

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