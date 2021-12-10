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Общество

Елку за 6 рублей могут купить псковичи к Новому году

10 декабря 2021 года, 13:48

В этом году минимальная стоимость ёлки, если человек лично вырубит её в лесу, составляет 6 рублей 30 копеек. Во столько обойдётся разрешение на заготовку дерева высотой до одного метра, сообщили «Псковской правде» в Псковском лесничестве.

Елку за 6 рублей могут купить псковичи к Новому году

Ёлка высотой от метра до двух будет стоить 11 рублей 33 копейки, от двух до трёх — 21 рубль 39 копеек, от трёх до четырёх — 40 рублей 23 копейки, выше четырёх метров — 65 рублей 38 копеек. Такие цены действуют на территории всей Псковской области.

В лесничестве отметили, что по сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 20 копеек.

Для того, чтобы получить возможность самостоятельно выбрать в лесу ёлку, нужно оплатить квитанцию на получение разрешения на заготовку дерева. Реквизиты для оплаты указаны на сайте комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области. Затем с уже оплаченной квитанцией нужно приехать в лесничество, где подробно расскажут, в каком месте можно добыть елку. «Любую ёлку нельзя рубить. Нельзя на посадках, там, где посажен молодой лес. Мы предлагаем ёлки в вдоль дорог, под линиями электропередачи», - пояснили в лесничестве.

Там также отметили, что такая услуга стала востребована у псковичей в последние два года. «Раньше мы заключали 10-20 договоров на ёлки, в последние два года от тысячи до полутора тысяч», - сказали в лесничестве.

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