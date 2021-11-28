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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников ответил на ряд вопросов о вакцинации от коронавируса

28 ноября 2021 года, 13:45

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на несколько вопросов, касающихся вакцинации от коронавируса в регионе, в рамках своего еженедельного видеообращения 28 ноября. Его он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников ответил на ряд вопросов о вакцинации от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

Одной из самых актуальных тем среди вопросов стала вакцинация студентов Псковской области. Так, жители региона уточняли у губернатора, является ли она обязательной или добровольной для всех совершеннолетних обучающихся высших и средних специальных учебных заведений.

По словам Михаила Ведерникова, сделанная прививка от коронавируса позволит студентам проходить обучение в очном режиме, посещая корпуса университета, лично взаимодействовать с преподавателями, а также нормально проходить практику. «Если вы делаете выбор в пользу отказа от вакцинации – доступна опция дистанционного обучения», – уточнил он.

Также глава региона отметил, что с инициативой введения вакцинации студентов от 18 лет выступил региональный Совет ректоров, от которого и поступило официальное обращение в областной Роспотребнадзор.

Кроме того, Михаил Ведерников обратил внимание на то, что на данный момент в Псковской области растет заболеваемость коронавирусом среди студентов. На прошлой неделе количество ковидбольных увеличилось на 18%. При этом уровень вакцинации среди студентов держится на отметке 25-30%.

«С учётом летального исхода после ковида у иностранного студента, тревога за наших ребят вполне объяснима», – уточнил глава региона. Он отметил, что альтернативным вариантом вакцинации является перевод всех совершеннолетних обучающихся на дистанционный формат обучения, что, во многом, негативно скажется на жизни университетов.

«Такое право у студентов есть, и все условия для этого созданы», – сообщил Михаил Ведерников.

Обратил внимание глава Псковской области и теме вакцинации беременных и кормящих грудью жительниц региона. По его словам, данный вопрос им был подробно рассмотрен на совещании с медицинскими сотрудниками. Так, бригады в некоторых пунктах вакцинации в Псковской области были некорректно проинструктированы.

«Беременным и кормящим вакцинироваться нужно, но прививку можно сделать только в поликлинике, чтобы при необходимости в кратчайшие сроки организовать наблюдение и оказать медицинскую помощь», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области также подчеркнул, что в продуктовых магазинах и транспорте вариант введения системы QR-кодов не рассматривается.

Уточнил Михаил Ведерников и о том, стоит ли ждать смягчения в регионе действующих противоэпидемических ограничений. Так, по его словам, в Псковской области в настоящее время введено минимальное количество ограничений.

«Если следующую волну мы встретим на высоких цифрах, наша система здравоохранения такой нагрузки не выдержит», – отметил глава региона.

Он также добавил, что максимальное снижение уровня заболеваемости коронавирусом является одной из приоритетных задач для Псковской области, так как регион лишь недавно вышел на улучшение эпидемической ситуации. 

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