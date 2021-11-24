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Общество

Введение QR-кодов в общественном транспорте Псковской области не планируется

24 ноября 2021 года, 20:32

Введения системы QR-кодов в общественном транспорте Псковской области не планируется. Об этом 24 ноября заявил губернатор Михаил Ведерников эфире РБК, передаёт корреспондент «Псковской правды» .

Глава региона подчеркнул, что на данный момент действующих ограничений достаточно. Он также обратил внимание на то, что все меры вводятся очень аккуратно.

На вопрос журналиста о том, при каких обстоятельствах возможно введение QR-кодов в общественном транспорте, Михаил Ведерников ответил, что в том случае, если ситуация с заболеваемостью будет серьёзно ухудшаться.

В настоящий момент система QR-кодов действует в общепите, аквапарках, бассейнах, фитнес клубах и фитнес-центрах, а также других спортивных объектах и учреждениях культуры.

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