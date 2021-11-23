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Общество / Здоровье

Подписано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса псковских студентов

23 ноября 2021 года, 12:38

Глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук подписал постановление об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. Об этом он заявил на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 23 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Подписано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса псковских студентов

Александр Нестерук отметил, что студенты — это очень активная категория, однако, уровень вакцинации в этой группе достаточно низкий. Всего 25-30%.

Он попросил коллег максимально содействовать администрациям вузов в проведении вакцинации студентов. Согласно Постановлению, первую прививку они должны сделать уже к 10 декабря.

Также главный санитарный врач региона попросил усилить работу с жителями 65 лет и старше. Он пояснил, что это одна из самых уязвимых групп населения, большая часть их которой всё ещё не прошли вакцинацию.

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