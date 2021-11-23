Подписано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса псковских студентов

Глава Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук подписал постановление об обязательной вакцинации студентов старше 18 лет. Об этом он заявил на совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 23 ноября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Нестерук отметил, что студенты — это очень активная категория, однако, уровень вакцинации в этой группе достаточно низкий. Всего 25-30%.

Он попросил коллег максимально содействовать администрациям вузов в проведении вакцинации студентов. Согласно Постановлению, первую прививку они должны сделать уже к 10 декабря.

Также главный санитарный врач региона попросил усилить работу с жителями 65 лет и старше. Он пояснил, что это одна из самых уязвимых групп населения, большая часть их которой всё ещё не прошли вакцинацию.